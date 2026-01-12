cityfood
lunedì 12 Gennaio 2026
Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due fermati, 20enni tunisini

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Altre due persone sono state fermate dalla polizia per l'aggressione al funzionario del Mimit, ricoverato in condizioni gravissime, avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e di un 21enne tunisino irregolare con precedenti per rapina.  I due sono stati bloccati dopo essersi resi responsabili di un successivo furto con strappo di un cellulare in via Ostiense, ieri intorno alle 12. Fermati, sono stati incastrati dalle telecamere che avevano ripreso l'aggressione: avevano addosso gli stessi vestiti. Così salgono a sei i fermati: quattro per l'aggressione al funzionario del Mimit e due per l'aggressione al rider. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

