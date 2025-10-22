Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo preferito a Ballando: “Votatelo”

(Adnkronos) –

Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo concorrente preferito a Ballando con le stelle. In occasione della prima edizione de 'La Dolce Vita Challenge', la tre giorni di tennis e divertimento organizzata al Foro italico di Roma, la sorella della conduttrice del dance show di Rai 1 ha intervistato l'ex tennista e la sua partner di ballo, Giada Lini. Gabriella ha esaltato le qualità del giocatore, ricordando la sua ultima partita contro Carlos Alcaraz nel Torneo di Wimbledon. Fognini ha spiegato le sue mosse contro il tennista spagnolo: "Sono arrivato con l'impugnatura del rovescio. Poi, ho cambiato idea all'ultimo: ho cambiato l'impugnatura dalla parte del dritto e l'ho tirata nel lato opposto", ha detto mostrando l'impugnatura con la racchetta. "I suoi piedi sono migliori di quelli dei ballerini perché da tennista deve coprire uno spazio molto più grande – ha detto Carlucci -. Devi correre da una parte all'altra e inoltre l'esibizione di danza dura un minuto e mezzo, quella partita è durata cinque ore", ha aggiunto. "Vero, ma questo per me è un lavoro nuovo. Anche se la pista da ballo è più piccola con i passi faccio più fatica", ha ribadito Fognini che però non perde le speranze.

