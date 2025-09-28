Gaza, “77 palestinesi uccisi in un giorno”. Hamas: “Da mediatori nessuna nuova proposta”

(Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore almeno 77 palestinesi, tra cui sei richiedenti aiuti, sono stati uccisi e altri 379 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani avvenuti a Gaza. Lo rende noto il Ministero della Salute della Striscia gestito da Hamas, secondo cui la guerra di Israele contro Gaza ha causato la morte di 66.005 palestinesi e il ferimento di 168.162 dal 7 ottobre 2023. L'aeronautica militare israeliana ha colpito circa 140 obiettivi nella Striscia di Gaza nei giorni scorsi, tra cui edifici utilizzati da gruppi terroristici, agenti e altre infrastrutture rende noto l'Idf. Gli attacchi avvengono mentre le truppe di terra di tre divisioni dell'Idf continuano ad avanzare verso Gaza City, dove l'esercito afferma che le truppe della Brigata Golani hanno individuato una cellula di cinque combattenti di Hamas che hanno lanciato lanciarazzi contro un edificio in cui erano di stanza. L'attacco non ha causato feriti e le truppe hanno poi diretto un attacco con droni per uccidere gli uomini armati. Hamas intanto ha annunciato che "contrariamente a quanto riportato dai media", non ha ricevuto alcuna nuova proposta dai mediatori dei negoziati per il cessate il fuoco. Il gruppo islamista ha sottolineato che i negoziati sono stati interrotti dopo il tentato assassinio da parte di Israele della leadership di Hamas a Doha all'inizio di questo mese e da allora non sono più ripresi. Hamas ha inoltre affermato di "confermare la propria volontà di considerare in modo positivo e responsabile qualsiasi proposta ricevuta dai mediatori, preservando al contempo i diritti nazionali del nostro popolo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)