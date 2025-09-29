Genoa-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Il club biancoceleste vola allo stadio Ferraris di Genova per sfidare oggi, lunedì 29 settembre, il Genoa nella quinta giornata del campionato italiano. La squadra di Sarri è reduce da un inizio di stagione negativo, con tre sconfitte nelle prime quattro partite e soli tre punti in classifica, frutto della vittoria interna con l'Hellas Verona, e soprattutto dal ko nel derby contro la Roma. Quella di Vieira invece ha superato l'Empoli in Coppa Italia e perso a Bologna nell'ultimo turno di Serie A. La sfida tra Genoa e Lazio è in programma oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. All. Vieira

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Gila; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)