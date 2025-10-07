martedì 7 Ottobre 2025
20.3 C
Rome
Top News

Germania, accoltellata neosindaca Iris Stalzer: è in condizioni gravissime

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Iris Stalzer, neoeletta sindaca di Herdecke, nella regione tedesca del NordReno Vestfalia, è in gravissime condizioni dopo essere stata accoltellata alla schiena e all'addome.  Stalzer, 57 anni, socialdemocratica, eletta il 28 settembre, è stata aggredita intorno alle 12 oggi vicino alla sua abitazione, secondo quanto riporta l'emittente Wdr.  "Un atto efferato", ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Temiamo per la sua vita", ha aggiunto il cancelliere, chiedendo su X che sul crimine e il suo movente "sia fatta rapidamente luce".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved