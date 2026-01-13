cityfood
cityeventi
martedì 13 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Top News

Giorgia Soleri, la corsa in ospedale: “Incontro ravvicinato con coltello da cucina”

Redazione
Redazione
- Advertisement -

(Adnkronos) –
Paura per Giorgia Soleri. L'influencer, ex fidanzata di Damiano David, ha raccontato sui social di essere rimasta coinvolta in un incidente domestico a seguito di quello che lei stessa ha definito un "incontro ravvicinato con un coltello da cucina". Soleri sui social ha mostrato il fazzoletto insanguinato e ha spiegato che l'incidente si è verificato mentre stava tagliando della zucca. "Dopo aver fatto il giro tra farmacie e guardia medica mi sono dovuta arrendere e andare in ospedale", ha spiegato la giovane. I medici hanno optato per l'applicazione della colla chirurgica al posto dei punti, insieme a un cerotto e "un bel livido", come lei stessa ha raccontato.  Con la sua solita ironia, Soleri ha sdrammatizzato l'accaduto: "La prossima volta che mi viene in mente di fare il risotto con la zucca, vi direi fermatemi ma faccio un risotto pazzesco".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap