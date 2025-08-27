mercoledì 27 Agosto 2025
Giovane trovato morto davanti al pc, dal suicidio al malore a una sfida social: è giallo

(Adnkronos) – Dal suicidio al malore a una sfida social. Sono diverse le ipotesi sul decesso del ragazzo di 27 anni, trovato morto davanti al pc con indosso una maschera antigas a Roseto degli Abruzzi (Teramo).  Per domani, giovedì 28 agosto, è previsto il conferimento dell'incarico per l'autopsia che potrà far luce sulle cause della morte. Intanto i carabinieri proseguono le indagini. Sarà passato al vaglio anche il contenuto del computer e dei dispositivi informatici del ragazzo che sono stati sequestrati dagli investigatori. Alla maschera indossata dal 27enne era collegata una bomboletta di gas refrigerante. A trovare il corpo sono stati i genitori.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

