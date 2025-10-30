cityfood
cityeventi
giovedì 30 Ottobre 2025
Top News

Gorno Tempini (Cdp): “Celebrare risparmio è riconoscere rapporto fiducia con cittadini”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Celebrare il risparmio postale non significa solo guardare a un passato importante ma significa riconoscere la relazione di fiducia profonda tra Cdp, Poste Italiane e i cittadini. Fiducia espressa attraverso scelte che hanno fatto la differenza costruendo patrimonio collettivo, trasformato in infrastrutture servizi e sviluppo". Così il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini, intervenendo in apertura dell’evento per i 150 anni di Risparmio Postale in corso oggi a Roma. "Cdp è stata sempre custode di questo risparmio e lo trasforma con crescita, responsabilità, prudenza e visione”, ha aggiunto. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap