cityfood
cityeventi
domenica 26 Ottobre 2025
Top News

Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Altra pole position per la McLaren di Lando Norris che la strappa alla Ferrari di Charles Leclerc che partirà secondo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il britannico piazza un super giro ma è c. Sesto posto per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli seguito da Carlos Sainz e Oscar Piastri, leader del Mondiale, che partirà una posizione più avanti per la penalizzazione di cinque posizioni inflitta a Sainz (che partirà 12esimo). Hadjar, Bearman e Tsunoda chiudono la top ten.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap