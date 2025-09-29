Grande Fratello story: i 25 anni del reality che ha cambiato la televisione

(Adnkronos) – Quando il 14 settembre 2000 la Porta Rossa si aprì per la prima volta, nessuno poteva immaginare che quel programma trasmesso da Canale 5 non sarebbe stato solo un reality, ma uno specchio, una lente, a volte un megafono, attraverso cui l’Italia avrebbe guardato se stessa. Nel corso di 25 edizioni, abbiamo visto il format cambiare insieme al Paese: dai primi concorrenti 'normali' che si raccontavano senza filtri, alle edizioni glamour con personaggi noti, al volano dei social, fino al ritorno alla semplicità e alla celebrazione della memoria. Ogni stagione ha portato con sé tensioni, amori, litigi, confessioni, espulsioni, lacrime e risate. E in tutto questo, il pubblico ha partecipato non solo come spettatore, ma come giudice, tifoso, confidente. Il Grande Fratello ha rivoluzionato il linguaggio televisivo: ha introdotto il confessionale come spazio narrativo, ha reso virali momenti di vita quotidiana, ha trasformato i concorrenti in protagonisti di un racconto collettivo. Ha anticipato i social, ha normalizzato il dibattito su temi come l’identità, la sessualità, la salute mentale, e ha reso popolare l’idea che chiunque potesse diventare personaggio'. Questo viaggio lungo un quarto di secolo è più di una cronaca televisiva: è una storia culturale, sociale ed emotiva. Ecco, edizione per edizione, i momenti che hanno fatto la storia del Grande Fratello. GF1 – 14 settembre-21 dicembre 2000 – L’inizio di tutto Condotto da Daria Bignardi, vince Cristina Plevani. Pietro Taricone si tuffa in piscina con gli slip: un gesto audace per l’epoca, che rompe i tabù televisivi e diventa iconico. Marina La Rosa seduce con sguardi e silenzi, diventando “la gatta morta” più famosa d’Italia. Cristina e Pietro vivono la prima storia d’amore sotto le telecamere, che prosegue anche dopo la finale per qualche tempo. Il pubblico scopre un nuovo modo di guardare la realtà: senza copione, senza filtri, con emozioni vere GF2 -20 settembre-20 dicembre 2001 – Le sigarette di Filippo Condotto da Daria Bignardi, vince Flavio Montrucchio. Filippo Nardi diventa protagonista di uno sfogo memorabile: dopo giorni senza sigarette, entra in confessionale e urla “Voglio fumare!”, rifiutando le alternative offerte dalla produzione. Il tono aggressivo e le parole usate portano alla sua espulsione, la prima per comportamento inadeguato nella storia del programma. Il video diventa virale, prima ancora che esistesse questa definizione, e il “caso sigarette” resta uno dei momenti cult del reality. GF3 – 30 gennaio-8 maggio 2003 – La rivolta di Floriana Condotto da Barbara D’Urso, vince Floriana Secondi, romana verace e protagonista assoluta dell’edizione. “Io so’ de Roma, mica scema”: con questa frase diventata iconica, Floriana conquista il pubblico grazie al suo temperamento diretto, la spontaneità e la capacità di affrontare ogni situazione con grinta e ironia. Litiga con quasi tutti i concorrenti, ma proprio questa sua autenticità la rende amatissima fuori dalla casa. Il suo percorso è segnato da momenti di tensione, ma anche da riflessioni profonde sul suo passato e sul desiderio di riscatto. Fedro Francioni diverte con imitazioni e battute surreali, creando un duo ironico con Floriana che regala momenti memorabili. Il GF3 segna il passaggio definitivo dal racconto neutro alla narrazione emotiva: i concorrenti diventano personaggi, e il pubblico si affeziona alle loro storie come a quelle di una fiction. GF4 – 22 gennaio-6 maggio 2004 – Lettere e baci sotto le coperte Condotto da Barbara D’Urso, vince Serena Garitta. Il pubblico si affeziona a Serena per la sua spontaneità e il suo modo diretto di affrontare la vita nella casa. Da commessa di Genova a vincitrice, il suo percorso è quello di una ragazza comune che conquista tutti con il sorriso. Patrick Ray Pugliese, già noto per il suo spirito provocatorio, crea tensioni con alcuni coinquilini per il suo atteggiamento ironico e pungente. L’edizione è segnata da momenti di forte intensità emotiva, tra lettere scritte a mano e confessionali che commuovono il pubblico. GF5 – 23 settembre-2 dicembre 2004 – Jonathan e l’Italia multiculturale Condotto da Barbara D’Urso, vince Jonathan Kashanian. Jonathan, nato a Gerusalemme e cresciuto a Milano, porta in casa un’identità multiculturale e conquista il pubblico con ironia e sensibilità. La sua vittoria segna un’apertura verso nuove narrazioni, tra integrazione e sogni condivisi. Patrick Ray Pugliese torna come ospite, mentre nascono le prime vere fanbase online. GF6 – 19 gennaio-27 aprile 2006 – Augusto e il trauma del sequestro Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Augusto De Megni, ex vittima dell'anonima sequestri. Augusto racconta la sua esperienza con lucidità e coraggio, diventando simbolo di resilienza. Il reality si fa più profondo, tra confessioni e confronti emotivi. GF7 – 18 gennaio-19 aprile 2007 – Dal Fango al DJ set Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Milo Coretti. Milo anima la casa con ironia e provocazioni, mentre le prove fisiche — come la celebre “prova del fango” — diventano cult. Le dinamiche si fanno più competitive, tra alleanze e strategie. GF8 – 21 gennaio-21 aprile 2008 – Melita e Alessandro, amore vero Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Mario Ferretti. Mario, ferroviere toscano, conquista il pubblico con semplicità e spontaneità. La storia tra Melita Toniolo e Alessandro Tersigni appassiona i fan, tra romanticismo e gelosie. GF9 – 12 gennaio-20 aprile 2009 – Ferdi e le poesie Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Ferdi Berisa. Ferdi, di origini balcaniche, emoziona con il racconto della sua infanzia difficile e con poesie in bosniaco. Il reality si fa riflessivo, tra inclusione e storie di riscatto. GF10 – 26 ottobre 2009-8 marzo 2010 – Mauro e il disturbo bipolare Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Mauro Marin. Mauro, affetto da disturbo bipolare, vive momenti di forte instabilità emotiva ma conquista il pubblico con autenticità. La sua vittoria è una delle più nette nella storia del programma. GF11 – 18 ottobre 2010-18 aprile 2011 – L’edizione infinita Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Andrea Cocco. Con 183 giorni di durata, stabilisce il record, superato solo nel 2025. Andrea si impone con eleganza e rispetto, mentre nascono storie d’amore e squalifiche per comportamenti scorretti. GF12 – 24 ottobre 2011-1° aprile 2012 – Sabrina e Vito, amore altalenante Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Sabrina Mbarek. Il rapporto tra Sabrina e Vito Mancini è un continuo saliscendi: gelosie, litigi e riavvicinamenti tengono il pubblico incollato, diviso tra chi li sostiene e chi li critica. Il reality si fa più emotivo, tra liti, confessioni e squalifiche. GF13 – 3 marzo-26 maggio 2014 – Mirco, il contadino gentile Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Mirco Petrilli. Mirco, contadino di Latina, conquista con semplicità e sogni genuini. L’edizione segna un ritorno alle origini, con concorrenti non famosi e storie autentiche. GF14 – 24 settembre-10 dicembre 2015 – Federica e il Team Lepanto Condotto da Alessia Marcuzzi, vince Federica Lepanto. Federica, inizialmente isolata dagli altri concorrenti, conquista il pubblico con la sua forza, sensibilità e capacità di resistere alle pressioni. Nasce il “Team Lepanto”, una community online che la sostiene con entusiasmo, rendendola una delle vincitrici più amate del format NIP. L’edizione introduce la Social Room, uno spazio dedicato ai commenti in diretta da parte di blogger e tweetstar, e sperimenta nuove dinamiche come l’ingresso in coppia o in terzetto. GFVIP1 – 19 settembre-7 novembre 2016 – Il debutto dei famosi Condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini opinionista, vince Alessia Macari, nota come la “Ciociara” di Avanti un Altro. Il format si rinnova con volti noti dello spettacolo, dello sport e della moda, mantenendo però le dinamiche emotive e relazionali tipiche del reality. Alessia conquista il pubblico con spontaneità e dolcezza. Tra i momenti salienti: le strategie di Stefano Bettarini, le tensioni con Valeria Marini, e l’abbandono volontario di Pamela Prati per difficoltà emotive. GFVIP2 – 11 settembre-4 dicembre 2017 – Il riscatto di Bossari Condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini opinionista, vince Daniele Bossari, conduttore televisivo. Il suo percorso è segnato da momenti di fragilità, riflessioni personali e una rinascita emotiva che commuove il pubblico. Tra i protagonisti dell’edizione: Cristiano Malgioglio, che con il suo stile teatrale e ironico diventa il vero showman della casa. Il confronto tra Giulia De Lellis e Malgioglio accende gli animi, tra visioni opposte e battute taglienti. GFVIP3 – 24 settembre-10 dicembre 2018 – Il Re è Nudo Condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini opinionista, vince Walter Nudo. Già volto noto della TV, Walter conquista con spiritualità, equilibrio e un racconto profondo del cambiamento personale. Nasce la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tra alti e bassi. Silvia Provvedi affronta il gossip legato alla sua relazione con Fabrizio Corona, mentre Enrico Silvestrin viene eliminato dopo alcune dichiarazioni controverse, che suscitano dibattito sul confine tra opinione e rispetto. GF15 – 17 aprile-4 giugno 2018 – Alberto è il Tarzan di Viterbo Condotto da Barbara D’Urso, vince Alberto Mezzetti, soprannominato “Tarzan di Viterbo”. Alberto conquista il pubblico con il racconto di un passato difficile e uno stile diretto e spontaneo. La squalifica di Luigi Mario Favoloso per aver indossato una maglietta con una frase sessista scatena polemiche e riaccende il dibattito sul linguaggio nei media. Tra i momenti più intensi, la storia di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, che cerca una riconciliazione familiare dopo anni di silenzio. GF16 – 8 aprile-10 giugno 2019 – Il ritorno di Tarzan e le emozioni familiari Condotto da Barbara D’Urso, vince Martina Nasoni, giovane ternana affetta da cardiomiopatia ipertrofica. La sua storia ispira il brano “La ragazza con il cuore di latta” di Irama, presentato a Sanremo 2019. Tra gli ospiti speciali, Alberto Mezzetti rientra nella casa per qualche giorno. Francesca De André è tra le protagoniste più discusse, con frequenti liti e una relazione altalenante con Gennaro Lillio. GFVIP4 – 8 gennaio-8 aprile 2020 – Il GF in pandemia Il Grande Fratello VIP torna con una quarta edizione segnata da un evento storico: la pandemia da Covid-19. Alla conduzione c’è Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara come opinionisti. A vincere è Paola Di Benedetto, modella e speaker radiofonica, che conquista il pubblico con la sua dolcezza, il rispetto verso gli altri concorrenti e un gesto simbolico: devolve l’intero montepremi alla Protezione Civile. I concorrenti vengono informati gradualmente dell’emergenza sanitaria, e il programma prosegue senza pubblico in studio, diventando per molti spettatori un rifugio emotivo durante il lockdown. Tra le dinamiche più forti, la storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nata tra sguardi timidi e confessionali sinceri. Clizia viene squalificata per aver pronunciato una frase infelice durante una lite, ritenuta inaccettabile dalla produzione. GFVIP5 – 14 settembre 2020 – 1° marzo 2021 – L'edizione infinita Con 171 giorni di durata, il GFVIP5 diventa l’edizione VIP più lunga di sempre. Alla conduzione c’è ancora Alfonso Signorini, ormai volto simbolo del format. A vincere è Tommaso Zorzi, influencer e personaggio televisivo, che conquista il pubblico con la sua ironia, intelligenza e capacità di analizzare le dinamiche della casa. Tra le relazioni più discusse, quella tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (nota anche come Adua Del Vesco): un legame profondo e ambiguo, spesso al centro del dibattito. La squalifica di Fausto Leali, per frasi ritenute razziste, accende il confronto sul linguaggio e i limiti della spontaneità. Maria Teresa Ruta si impone come concorrente instancabile e imprevedibile, regalando momenti di leggerezza e tensione. Il GFVIP5 diventa un vero fenomeno pop: meme, hashtag, fan club e polemiche si rincorrono per mesi, trasformando il reality in un appuntamento quotidiano per milioni di spettatori. FVIP6 – 13 settembre 2021-14 marzo 2022 – Tra passioni, scontri e rinascite La sesta edizione VIP eguaglia il record di durata del GF11: 183 giorni. Alla conduzione c’è Alfonso Signorini, affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste. A vincere è Jessica Hailé Selassié, che conquista il pubblico con un percorso di crescita personale, passando da figura marginale a protagonista silenziosa e determinata. L’edizione è dominata dal triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, tra dichiarazioni teatrali, “amore libero” e rotture in diretta. Manila Nazzaro, Lulù Selassié, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli animano la casa con personalità forti e visioni opposte. La storia d’amore tra Lulù e Manuel Bortuzzo, nata tra difficoltà e dolcezza, commuove il pubblico e diventa uno dei fili emotivi più sinceri dell’edizione. GFVIP7 – 19 settembre 2022-3 aprile 2023 – Strategie, emozioni e rotture Conduce Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste. A vincere è Nikita Pelizon, modella e influencer, che conquista il pubblico con il suo spirito libero, la resilienza e la capacità di restare fedele a sé stessa. L’edizione è segnata da forti contrasti: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro animano la casa con relazioni intense, litigi esplosivi e alleanze mutevoli. La squalifica di Edoardo Donnamaria, per comportamenti ritenuti eccessivi, accende il dibattito sul confine tra spontaneità e rispetto. GF17 – 11 settembre 2023-25 marzo 2024 – Il ritorno alle origini con il cast misto Il Grande Fratello torna con una formula rinnovata: un cast misto di concorrenti VIP e NIP. Alla conduzione c’è ancora Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici come unica opinionista, mentre Rebecca Staffelli cura l’interazione social. A vincere è Perla Vatiero, giovane donna che conquista il pubblico con la sua forza, il percorso di crescita personale e la capacità di affrontare traumi familiari con dignità. L’edizione è segnata dalla presenza di Beatrice Luzzi, attrice e figura centrale del reality: amata e contestata, con 111 nomination, diventa la concorrente più nominata nella storia del programma. Con 197 giorni di durata e 47 puntate serali, il GF17 diventa l’edizione più lunga del format classico e l’ultima ambientata nella storica casa di Cinecittà. GF18 – 16 settembre 2024-31 marzo 2025 – La vittoria di Jessica e le convivenze Alla conduzione c’è ancora Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli per l’interazione social. A vincere è Jessica Morlacchi, cantante e volto noto, che entra in corsa, si ritira per motivi personali e poi rientra grazie al televoto: il suo percorso di rinascita, fatto di fragilità, ironia e autenticità, conquista il pubblico e la porta alla vittoria. L’edizione è segnata da una novità assoluta: per la prima volta nella storia del reality, partecipano coppie concorrenti. Le ex ragazze di Non è la Rai — Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo — entrano come trio, poi ridotto a duo e infine sciolto, con Pamela che prosegue come concorrente singola. A loro si affianca il duo Le Monsè, composto da Maria Monsè e dalla figlia Perla Maria Paravia. Con 197 giorni di durata, il GF18 eguaglia il record assoluto del format italiano, già stabilito dal GF17.

Dopo 25 edizioni e 25 anni, Grande Fratello resta il format che ha ridefinito il linguaggio della televisione italiana. Ha trasformato il quotidiano in racconto, il privato in pubblico, il silenzio in contenuto. Ha anticipato i social, ha creato icone, ha generato dibattiti. È stato reality, talk, soap, esperimento e specchio. Da stasera torna in onda con una edizione tutta nuova, affidata alla conduzione di Simona Ventura, pronta a riaprire la Porta Rossa. Come direbbe lei: "Crederci sempre, arrendersi mai". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)