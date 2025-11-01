cityfood
cityeventi
sabato 1 Novembre 2025
Top News

Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2 morti e 10 feriti

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Almeno due persone, sono rimaste uccise ed altre 10 sono state ferite in una sparatoria in un villaggio di Creta, Voriza, ad una cinquantina di chilometri dal capoluogo dell'isola greca, Iraklio. Secondo l'agenzia Ana, un gruppo di armati ha aperto il fuoco contro le case del villaggio. Una delle vittime è una donna di 50 anni. L'attacco è avvenuto poche ore dopo che un'altra casa in costruzione è stata distrutta in un'esplosione. Gli inquirenti sospettano che si tratti di attacchi tra famiglie rivali. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap