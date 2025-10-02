Groupama Assicurazioni con Fai per la riscoperta del territorio

(Adnkronos) – Prosegue per il terzo anno consecutivo il cammino condiviso tra Groupama Assicurazioni, filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player del settore assicurativo in Italia, e il Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano. L’obiettivo comune è la cura dei luoghi che raccontano l’identità del Paese: boschi, coste, parchi, dimore storiche e beni dall’alto valore identitario, per farli conoscere e renderli fruibili a tutti. Insieme, le due realtà mirano a offrire al pubblico esperienze e itinerari inusuali che possano generare meraviglia e invitare a una riscoperta del territorio e della cultura. Lo conferma anche uno studio condotto dall’Istituto di ricerca Appinio secondo il quale ben il 51,4% degli italiani desidera scoprire l’anima più autentica dei luoghi visitati, con la voglia di immergersi nella cultura del posto vivendo esperienze ‘like a local’ (31,8%). In questo contesto, le Giornate Fai d’Autunno si configurano come un'occasione per esplorare in modo intimo e consapevole la ricchezza del patrimonio culturale italiano. “Siamo orgogliosi di rinnovare per il terzo anno consecutivo la nostra partnership con il Fai – dichiara Pierre Cordier, amministratore delegato di Groupama Assicurazioni – Per noi, la prossimità alle persone è un valore che si manifesta sia nei momenti di difficoltà, quando è necessario l’intervento dell’assicuratore, ma anche nelle occasioni speciali. Crediamo che la bellezza sia un patrimonio da proteggere e condividere. Custodire questi luoghi significa prendersi cura della propria storia, offrire a tutti la possibilità di goderne emozionandosi. Questo impegno è connaturato alla nostra origine mutualistica che ci spinge a collaborare per il bene comune e a partecipare, insieme, ai momenti più lieti e significativi della vita”. Per Davide Usai, direttore generale Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano: “il rinnovo del sostegno di Groupama rappresenta per il Fai un’alleanza a favore della tutela, della cura e promozione del nostro patrimonio, una collaborazione avviata nel 2022 che si fonda su valori comuni di responsabilità, protezione e lungimiranza, principi che guidano le nostre realtà". Le Giornate Fai d’Autunno – in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 – rappresentano un importante evento annuale che dal 2012 coinvolge l'intero territorio nazionale con itinerari tematici alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Una manifestazione che rappresenta un'occasione speciale per visitare luoghi eccezionali, solitamente non aperti al pubblico, e per contribuire concretamente alla loro valorizzazione.

—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)