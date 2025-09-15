lunedì 15 Settembre 2025
“Ha rapinato tre banche in un giorno”, chef italiano arrestato in Usa

Redazione

(Adnkronos) – Lo chef italiano Valentino Luchin è stato arrestato dalla polizia di San Francisco con l'accusa di aver rapinato tre banche diverse in un solo giorno, rende noto il Daily Mail.  Luchin era diventato famoso nella 'Bay area' di San Francisco per la sua cucina italiana, era 'executive chef' al Rose Pistola di North Beach e proprietario di Ottavio a Walnut Creek, ora chiusi entrambi, ed era considerato come una 'stella nascente' della ristorazione in California. Le rapine sono avvenute mercoledì della scorsa settimana, nel 'Central District' di San Francisco. Il rapinatore aveva passato una nota scritta a mano al cassiere chiedendo contanti. Luchin, che si era trasferito negli Stati Uniti dall'Italia nel 1993, era già stato arrestato nel 2018 con l'accusa di aver rapinato una filiale Citybank. Dalla chiusura di Ottavio nel 2016, lui e la moglie avevano problemi finanziari.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

