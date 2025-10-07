martedì 7 Ottobre 2025
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari"

(Adnkronos) – L'eurodeputata di Avs Ilaria Salis oggi ha ottenuto la conferma della sua immunità parlamentare grazie a "trenta-quaranta" europarlamentari del Ppe, che "non hanno votato" come avrebbero dovuto. A laciare l'accusa è l'eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (gruppo PfE), membro sostituto della commissione Juri, a margine della plenaria a Strasburgo.  
internazionale/esteri

