Imprese: 40 anni di Mondelez, Tronzano ‘Regione Piemonte conferma attrattiva’

Redazione

(Adnkronos) – “È un'azienda multinazionale ed è un'altra azienda multinazionale che investe tanto sul nostro territorio, il Piemonte che appunto ancora una volta” si attesta come “uno dei territori più attrattivi. Cerchiamo di essere vicino a queste grandi aziende: occupano 900 persone in Piemonte”. Così Andrea Tronzano, assessore attività produttive Regione Piemonte in occasione dei 40 anni attività di Mondelez nello stabilimento di Capriata d'Orba (Alessandria). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

