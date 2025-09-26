venerdì 26 Settembre 2025
Imprese: Rossomando (Pd), ‘impegno istituzioni a supporto realtà’ come Mondelez

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – “È importante che le istituzioni e la politica siano all'altezza di questa interlocuzione affinché le aziende del nostro territorio, con la ricchezza del nostro territorio, che impiegano risorse del nostro territorio, possano essere supportate e competitive” con “politiche industriali, supporto soprattutto nella difficile realtà geopolitica che stiamo attraversando”. Lo ha detto Anna Rossomando, vicepresidente del Senato della Repubblica, in occasione dei 40 anni dello stabilimento Mondelez in provincia di Alessandria, a Capriata d'Orba. “È una realtà industriale radicata nel territorio – sottolinea Rossomonado – che ha fatto anche della innovazione un punto strategico e della presenza femminile un elemento di ricchezza pensando anche a un'organizzazione funzionale assolutamente evidente, a partire dal quadro dirigente”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

