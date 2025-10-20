cityfood
Incidente sul lavoro a Catania, un morto e un ferito in una vetreria

Redazione
(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni, originario dell'Africa, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una vetreria di San Giovanni La Punta nel Catanese. Ferito un collega di 34 anni. Da una prima ricostruzione sembra che i due stessero trasportando una pesante lastra di vetro che ha ceduto e schiacciato l'uomo. Il 34enne ferito è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania ed è in condizioni gravi ma stazionarie.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Ispettorato del lavoro. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

