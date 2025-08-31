lunedì 1 Settembre 2025
Incubo Ferrari, Hamilton penalizzato di 5 posizioni a Monza. Cos’è successo

(Adnkronos) – Piove sul bagnato per la Ferrari nel Gp d'Olanda di oggi, domenica 31 agosto. Dopo i due ritiri di Charles Leclerc e Lewis Hamilton arriva anche la penalizzazione di 5 posizioni in griglia per il pilota britannico della Rossa, che sconterà nel prossimo Gp d'Italia a Monza, non avendo terminato la gara olandese "per aver infranto regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia pre-partenza", secondo quanto deciso dai commissari al termine del Gp d'Olanda. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

