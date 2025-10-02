giovedì 2 Ottobre 2025
2.1 C
Rome
Top News

Indonesia, scuola crollata a Giava: “Nessun segno di vita”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – I soccorritori non hanno rilevato "più segni di vita" sotto le macerie della scuola crollata lunedì nell'isola di Giava, in Indonesia, dove risultano ancora disperse 59 persone.  Lo ha dichiarato il capo dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, durante una conferenza stampa sul luogo del crollo, alimentando il timore che non si trovino sopravvissuti. "Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non risultano più segni di vita". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved