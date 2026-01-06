cityfood
“Informazioni importanti”, occhio alla truffa del Cup: non richiamare questi numeri

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – "Importanti comunicazioni". E' l'esca usata per la truffa del Cup, che ciclicamente torna 'di moda' e sta caratterizzando anche l'inizio del 2026 con sms che invitano a contattare un numero a pagamento per ricevere informazioni rilevanti. Il messaggio arriva da numeri di cellulare sconosciuti, con un testo formale che può essere interpretato come un avviso affidabile: "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro unico primario al numero 893….. per importanti comunicazioni che la riguardano". L'sms può far presa, in particolare su persone anziane o soggetti che hanno effettivamente avuto contatti con strutture ospedaliere per motivi di salute.  La diffusione di messaggi di questo tipo ha spinto diversi enti a avvertire l'utenza. "Si tratta di un raggiro: il messaggio non arriva da Aziende o Enti del Servizio sanitario regionale e, tra l’altro, le numerazioni che iniziano con 899 sono a pagamento e rientrano nella categoria dei numeri a tariffa speciale/con sovrapprezzo. Questo significa che il costo della chiamata non è incluso nel normale piano tariffario del proprio operatore telefonico, ma prevede un costo addebitato a parte. Se ricevete questo SMS, quindi, non richiamate il numero indicato", l'alert diffuso da numerose aziende sanitarie sul territorio nazionale 
