Infortuni, Fazzari (Fater): “Con Rock and Safe sicurezza sul lavoro tocca l’anima”

(Adnkronos) – "Ci impegniamo sulla sicurezza sul lavoro perché è la misura per tutelare le nostre persone e dare congruenza a 'People First'. Ma poi bisogna anche adottare qualcosa di più e per farlo abbiamo attinto alla nostra conoscenza, ad esempio di marketing, a quello che noi sappiamo essere. E abbiamo iniziato anche a sperimentare cose nuove. Una delle quali è 'Rock n safe', dove grazie a un nostro amico, Stefano Pancari, che ringraziamo sempre, abbiamo portato in azienda un format veramente distintivo, un concerto rock che è entrato nei nostri stabilimenti e nel nostro headquarter. Un format che combina musica, storytelling e anche testimonianze dirette per parlare di sicurezza in una maniera diversa. Siamo convinti che quando tu parli di sicurezza ascoltando le note di una splendida musica dal vivo allora tutto ciò ti tocca l'anima in una maniera molto diversa". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, racconta gli ultimi progetti messi in campo dall'azienda in ambito di sicurezza sul lavoro. E Fazzari sottolinea che "un altro programma a cui teniamo molto si chiama 'Safe Start', che parte da una filosofia che noi appoggiamo tanto, secondo cui il 90% dei problemi di sicurezza dipendono da noi, non dipendono dai macchinari o da altre persone. 'Safe start', quindi, ha l'obiettivo di portare la cultura della sicurezza fuori dai confini aziendali e farla arrivare anche a casa. Perché 'tipizza' gli stati che mettono a rischio la sicurezza, come la stanchezza, la fretta, l'abbassamento di attenzione, l'eccesso di fiducia", sottolinea Fazzari.

