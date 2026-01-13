cityfood
Infortuni, Fazzari (Fater): ‘”Sicurezza è responsabilità di tutti, in sistema valoriale condiviso”

(Adnkronos) – "Il principio di base è che la sicurezza sul lavoro innanzitutto è una responsabilità di tutti. Ovviamente noi abbiamo una serie di professionisti che si occupano specificatamente di questo, ma poi tutti noi, io in primis con tutto il leadership team, siamo in campo per la sicurezza sul lavoro in azienda. E il principio di base è che la sicurezza è qualcosa che non si fa perché te lo chiede qualcuno al di fuori dell'azienda, ma perché diventa un'abitudine, un qualcosa che si fa naturalmente anche senza pensarci. Bisogna abbinare alcune cose ben codificate: innanzitutto la tanta legislazione sulla sicurezza insieme agli investimenti". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, dal 1992 joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble.  
—lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

