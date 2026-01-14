Inter-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

- Advertisement -

(Adnkronos) –

Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, i nerazzurri affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel recupero della 16esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal pareggio nel big match contro il Napoli, gara terminata 2-2, mentre i salentini di Di Francesco sono stati battuti dal Parma in casa per 2-1. La sfida tra Inter e Lecce è in programma oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco Inter-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)