domenica 21 Settembre 2025
9.1 C
Rome
Top News

Investite da un furgone mentre vanno alla festa del paese, morte due 21enni a Brivio

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze 21enni sono morte dopo essere stata investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada probabilmente per raggiungere la festa del paese.  Le giovani travolte sono morte sul colpo, mentre è rimasta illesa una terza amica che era con loro. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri per gli accertamenti. Al vaglio la posizione dell'uomo, di 34 anni, che era alla guida del mezzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved