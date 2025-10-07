martedì 7 Ottobre 2025
Inviata ‘Fuori dal coro’ aggredita a Treviso durante servizio su baby gang

(Adnkronos) – Aggressione ai danni della giornalista Cristina Autore, inviata a Treviso dalla trasmissione di Retequattro 'Fuori dal coro' per un servizio sulle baby gang. Mentre la reporter stava intervistando due giovani, un gruppo di adolescenti ha iniziato a gridarle contro e a lanciare bottiglie contro di lei e la troupe. La giornalista è stata colpita a un ginocchio ed è dovuta ricorrere alle cure mediche in pronto soccorso dove è stata sottoposta a una radiografia. Questa mattina Autore ha presentato denuncia. "Sono sconvolta – racconta la giornalista all'Adnkronos – e sconvolge il fatto che ragazzini di 14-15 anni usino tanta violenza. Ho avuto l'impressione che quella strada, in centro sotto i porticati, sia 'zona' loro".  
