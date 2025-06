Isola dei famosi, cosa è successo ieri sera? La trasformazione di Adinolfi

(Adnkronos) – La sesta puntata dell'Isola dei Famosi è andata in onda ieri, mercoledì 11 giugno. Oltre al risultato del televoto, i naufraghi sono stati sorpresi con un televoto flash. Chi è stato eliminato? E chi ha ottenuto una seconda occasione? Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese erano le tre naufraghe a rischio eliminazione. Veronica Gentili ha svelato il risultato del televoto: a dover abbandonare per sempre l'Isola è Jasmin. La concorrente, tuttavia, ha ricevuto la proposta di proseguire il gioco direttamente sull'ultima spiaggia. Un'occasione che Jasmin, dopo un momento di riflessione, non si è lasciata scappare. Dopo aver sottoposto i naufraghi a delle prove, il gruppo è stato stravolto da un inaspettato televoto flash. Omar, Paolo, Chiara, Patrizia e Jey finiscono in nomination. Essendo il meno votato, Paolo è eliminato e raggiunge Dino, Jasmin e Ahlam sull'ultima spiaggia. La puntata si è conclusa con le nomination. Al televoto vanno Chiara, Mirko e Teresanna. Il concorrente meno votato sarà eliminato nel corso della prossima puntata. A Mario Adinolfi, nel corso della puntata, è stato proposto di rasare a zero barba e capelli in cambio di una bistecca. Il giornalista non ha esitato nemmeno per un momento. "Sto solo pensando a mia moglie… poverina", ha detto il naufrago mentre si sottoponeva alla rasatura in diretta televisiva. Un momento che ha divertito Veronica Gentili e Simona Ventura in studio: "Quando si dice… che se fa per magnà?", ha detto la conduttrice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)