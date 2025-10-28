Israele, “non è un nuovo ostaggio quello consegnato da Hamas”. Ira di Netanyahu. Ben Gvir e Smotrich: “Ora risposte dure”

(Adnkronos) –

Non è il corpo di nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza quello consegnato ieri da Hamas a Israele. Le autorità israeliane hanno confermato che la bara consegnata alla Croce Rossa, poi trasferita all’Istituto forense di Abu Kabir a Tel Aviv, contiene resti già restituiti in precedenza per il seppellimento di un altro ostaggio. Lo riporta il Times of Israel. Dopo le prime ore d'identificazione, gli esperti avevano iniziato a sospettare che il cadavere non fosse riconducibile a un nuovo ostaggio, ipotesi ora confermata dalle analisi forensi completate presso l’istituto. Ira del premier israeliano Benjamin Netanyahu che terrà un incontro d’emergenza per valutare possibili risposte alle presunte violazioni della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza da parte di Hamas. Lo riportano i media locali, citati dal Times of Israel. Secondo quanto riportato, Israele starebbe valutando di spostare la Linea Gialla che divide Gaza in due, portando più territorio sotto il controllo diretto delle Forze di Difesa Israeliane (Idf). "Il fatto che Hamas continui a giocare e non trasferisca immediatamente tutti i corpi dei nostri caduti è di per sé la prova che l’organizzazione terroristica è ancora in piedi", ha dichiarato il ministro per la Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir, esortando il premier Netanyahu a mettere fine all’indecisione: "Signor Primo Ministro, basta esitazioni. Dia l’ordine!". Le affermazioni arrivano mentre Hamas sembra – secondo indiscrezioni dei media israeliani – aver consegnato resti già restituiti in precedenza, invece del corpo di uno degli altri 13 ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Anche il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto misure più dure, scrivendo a Netanyahu per convocare "con urgenza il gabinetto di sicurezza oggi per discutere e formulare un pacchetto di risposte determinate e decise" e ribadendo che "lo scopo centrale della guerra è la distruzione di Hamas e l’eliminazione della minaccia che Gaza rappresenta per i cittadini di Israele". Smotrich ha aggiunto che "non si può permettere ad Hamas di deridere i cittadini d’Israele e giocare crudamente con i sentimenti delle famiglie dei caduti". Secondo testimonianze di riservisti israeliani citate dai media locali, Hamas avrebbe messo in scena il ritrovamento del corpo di una persona che il gruppo sostiene essere un ostaggio deceduto. Come riportano Channel 12 e Army Radio, i miliziani avrebbero scavato in una zona della parte orientale di Gaza City, portato un corpo da un edificio vicino e deposto il cadavere nella buca, per poi ricoprirlo e chiamare la Croce Rossa affinché assistesse alla presunta "scoperta". L’intera sequenza sarebbe stata ripresa da un drone militare israeliano, secondo Army Radio. L’esercito israeliano (Idf) non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulle accuse. Nella serata di ieri, Hamas ha consegnato il corpo alla Croce Rossa, che lo ha poi trasferito ai militari israeliani a Gaza. Il cadavere è stato inviato all’Istituto forense di Abu Kabir, a Tel Aviv, per l’identificazione.

