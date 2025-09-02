martedì 2 Settembre 2025
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Israele "potrebbe anche vincere la guerra, ma non sta conquistando il mondo delle pubbliche relazioni". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista al Daily Caller ripresa da The Times of Israel. "Dovranno farla finita con questa guerra… Sta danneggiando Israele", ha aggiunto. Nell'intervista, a Trump viene chiesto se sia preoccupato per il calo del sostegno a Israele negli Stati Uniti, anche tra i repubblicani: "Ne sono consapevole", risponde. Trump osserva che Israele aveva "la lobby più forte al Congresso" 15 o 20 anni fa, ma ora non è più così. "C'è stato un tempo in cui… se volevi fare il politico, non potevi parlare male [di Israele]", dice. "Israele era la lobby più forte che abbia mai visto… Avevano il controllo totale sul Congresso", aggiunge Trump. Israele "è stato danneggiato, soprattutto al Congresso". "La gente si è dimenticata del 7 ottobre".  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

