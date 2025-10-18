cityfood
John Kavanagh (TikTok): “Project Clover, 12 miliardi per proteggere i dati degli utenti europei”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025, John Kavanagh, esperto di sicurezza dei dati e privacy di TikTok, illustra come il colosso dei social media risponde alle paure sulla protezione dei dati dei cittadini europei. 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/john_kavanagh.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

