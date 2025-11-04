Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 secondo People

(Adnkronos) – È Jonathan Bailey l'uomo più sexy del 2025 secondo People. Lo annuncia la rivista con la copertina e il servizio fotografico dedicato all'attore amato in 'Bridgerton', 'Wicked' e 'Jurassic World – La rinascita'. "È un grandissimo onore. Ovviamente sono incredibilmente lusingato. Ed è completamente assurdo", ha detto Bailey a People che ogni anno, da 40 anni (il primo fu Mel Gibson nel 1985), assegna il riconoscimento di 'Sexiest man alive" (letteralmente "uomo vivente più sexy"). La star inglese 'eredita' il titolo dal collega statunitense John Krasinski. Prima di lui, tra gli altri, si sono aggiudicati il riconoscimento Brad Pitt, Johnny Depp, Jude Law, Richard Gere, Harrison Ford, Patrick Dempsey, Chris Evans, Chris Hemsworth e George Clooney. "Mi sento incredibilmente fortunato. La vita – ha dichiarato Bailey – è un viaggio per tutti, non importa chi sei o da dove vieni. L'importante è assicurarsi, durante il viaggio, di guardare a destra e a sinistra e assicurarsi che tutti stiano bene. E dare loro il 'cinque' lungo il percorso, se ne hanno bisogno".

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)