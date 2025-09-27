sabato 27 Settembre 2025
Juve-Atalanta, Del Piero-Yildiz e l’abbraccio prima del match

Redazione

(Adnkronos) – Abbraccio tra numeri 10 prima di Juventus-Atalanta. Alessandro Del Piero, allo Stadium come commentatore per la Cbs, nel pre-partita è stato 'puntato' da Kenan Yildiz. Il talento turco della formazione bianconera ha interrotto il riscaldamento per qualche secondo ed è piombato alle spalle di Del Piero, che era impegnato nella presentazione del match.  Dopo l'abbraccio e i saluti, appuntamento alla fine della partita: "Ci vediamo dopo", ha detto Yildiz nel siparietto ripreso dalle telecamere di Cbs Sports. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

