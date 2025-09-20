Juve, furia Tudor contro arbitro dopo 1-1 con il Verona: “Una vergogna”. Cos’è successo

(Adnkronos) –

Igor Tudor è una furia al termine di Verona-Juventus di oggi sabato 20 settembre, terminata 1-1 al Bentegodi. "È una vergogna" ha detto l'allenatore bianconero ai microfoni di Dazn nell'immediato post-partita, commentando in maniera netta l'arbitraggio di Rapuano. Il motivo? Intanto il rigore concesso per fallo di mano di Joao Mario. "È una cosa vergognosa – ha detto il tecnico croato – lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio". Il tecnico dice poi la sua sulla mancata espulsione di Orban per un fallo su Gatti, una decisione apparsa poco comprensibile. Il tecnico continua: "Ero davanti, l'ho visto io e l'arbitro mi ha detto che non ha caricato" la gomitata, netta ai danni del difensore bianconero. "Poi a noi è mancata energia, ma se non dai rosso per questo… Non guarda niente – aggiunge Tudor riferendosi a Orban – guarda solo il suo gomito. Una vergogna. Non voglio scuse, ma alla fine così si decidono le partite. Queste decisioni sono al 100% sbagliate". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)