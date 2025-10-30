Juve, Spalletti arriva a Torino: la prima giornata in bianconero del nuovo tecnico

(Adnkronos) – Manca solo l'ufficialità, attesa dal mondo bianconero, ma Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo ripartirà da Torino dopo lo scudetto vinto con il Napoli e la deludente esperienza in Nazionale. Spalletti è arrivato alla Continassa a metà mattinata per la firma del contratto e le visite mediche di rito, insieme al suo staff. L'accordo con la Juve dovrebbe avere una durata di 8 mesi, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Spalletti conoscerà la squadra nel pomeriggio, quando guiderà il suo primo allenamento alle 15. L'esordio in panchina? Sabato sera allo stadio Zini, contro la Cremonese.

