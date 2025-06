Kennedy jr cambia comitato Cdc su vaccini: “Fuori scienziati dentro no-vax”

(Adnkronos) – Il segretario alla Salute del Governo Trump, Robert Kennedy jr, ha annunciato la nomina di 8 nuovi consulenti per il Comitato che programma le raccomandazioni sui vaccini dei Centers for Disease Control and Prevention. L'annuncio arriva dopo che Kennedy jr. ha licenziato l'intero gruppo precedente di 17 consulenti. "Tutte queste persone sono impegnate nella medicina basata sull'evidenza, nella scienza e nel buon senso. Ognuno di loro si è impegnato a richiedere dati definitivi sulla sicurezza e l'efficacia prima di formulare qualsiasi nuova raccomandazione sui vaccini", ha scritto Kennedy jr.in un post su X. Secondo la stampa americana, le scelte di Kennedy hanno aggirato la consueta procedura del Cdc per la selezione dei membri del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip). "Tra le nomine annunciate da Kennedy – sottolinea la Cbs – figurano alcuni stretti alleati del segretario e della sua cerchia ristretta. Molti di loro hanno in passato criticato le raccomandazioni sui vaccini o ne hanno messo in dubbio la sicurezza. Alcuni hanno legami con cause legali contro i produttori di vaccini". Secondo Jason Goldman, presidente dell'American College of Physicians, "la velocità con cui questi membri sono stati selezionati e la mancanza di trasparenza nel processo non contribuiscono a ripristinare la fiducia del pubblico e contribuiscono a creare confusione e incertezza". Sulla stessa linea anche l'American Nurses Association che valuta la decisione di cambiare i componenti dell'Acip con cautela, "sebbene l'intento possa essere quello di ripristinare l'integrità e la fiducia del pubblico nella scienza vaccinale, questa azione radicale rischia di ottenere l'effetto opposto". "Ecco l’ultima di Robert Kennedy jr: i no-vax nel comitato vaccini del Cdc. Il mondo al contrario: i lupi che pascolano e si prendono cura (si fa per dire) delle pecore", scrive su X l'infettivologo Matteo Bassetti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)