Kyrgios tagliato dalla Bbc (anche) per gli attacchi a Sinner. Non commenterà Wimbledon

Nick Kyrgios non sarà a Wimbledon. Da giocatore e nemmeno da commentatore tv. Il tennista australiano, voce tecnica dello Slam per la Bbc nelle ultime due stagioni e alle prese con una serie di infortuni, non è stato riconfermato dall'emittente a causa di comportamenti ritenuti inadeguati. La decisione di contrattualizzarlo come voce tecnica aveva già fatto discutere due anni fa, visto che un comitato parlamentare per le donne e le pari opportunità nel Regno Unito aveva protestato, bollando la scelta come "irresponsabile" dopo la vicenda dell'aggressione sull'ex fidanzata Chiara Passari nel 2021. Come riportato dai tabloid inglesi, Telegraph su tutti, Kyrgios ha pagato una serie di comportamenti poco consoni al suo ruolo. A cominciare dalle uscite non felicissime contro i colleghi, Sinner su tutti (criticato a più riprese per il caso Clostebol), ma anche commenti offensivi su Twitter (il social più utilizzato dal trentenne di Canberra). Nel 2023 Kyrgios aveva per esempio attaccato l'ex tennista britannico Andrew Castle su questioni tecniche: "Chiunque sia il pagliaccio accanto a Woodbridge in quella cabina di commento, dovrebbe semplicemente non parlare. Sta rovinando la partita". Al momento, Kyrgios è il numero 636 del ranking. Tra infortuni e vicende extra-campo, la risalita si fa sempre più dura.