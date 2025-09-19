La Fondazione Jannik Sinner celebra il lancio a Milano, ‘il progetto è finalmente vivo”

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha lanciato ufficialmente la Fondazione Jannik Sinner con un evento esclusivo a Milano all’Hotel Palazzo Parigi in zona Brera, giovedì sera. Erano presenti il Presidente della Fondazione Alex Vittur, il membro del consiglio direttivo Stefano Domenicali e la Direttrice Christina Tauber, insieme a oltre 100 ospiti invitati per celebrare l'occasione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione include Alex Vittur (Presidente), Stefano Domenicali e Luca Maestri. A presentare la serata David Coulthard, vicecampione mondiale di Formula 1 nel 2001 con la McLaren. Presenti alla serata anche Flavio Briatore e Andrea Bocelli, oltre al presidente della Federtennis e padel Angelo Binaghi. La Fondazione Jannik Sinner si propone di sostenere l'istruzione infantile e ampliare l'accesso allo sport sostenendo organizzazioni sportive, progetti scolastici e iniziative comunitarie. "Sono stato fortunato a coltivare la mia passione attraverso il tennis, ma so che milioni di bambini non hanno mai la possibilità di realizzare i propri sogni perché non hanno accesso alla scuola", ha dichiarato Sinnik sul palco. "Insieme ad Alex, parlavamo da molti anni della creazione di una fondazione. Stasera, qui, vedo che il progetto è finalmente vivo e noi siamo pronti ad aiutare i bambini a realizzare i loro sogni". Un momento clou della serata è stato l'annuncio delle prime partnership della Fondazione. Nel campo dell'istruzione, è stata presentata una collaborazione con la Global Partnership for Education (GPE), il più grande fondo al mondo dedicato al miglioramento dell'istruzione nei paesi a basso reddito. "Siamo onorati che la prima grande iniziativa della Sinner Foundation sia una partnership triennale con la GPE. La visione e l'influenza globale di Jannik Sinner apportano nuovo slancio e visibilità alla causa dell'istruzione. Insieme, possiamo aiutare milioni di bambini emarginati a imparare e prosperare", ha spiegato Laura Frigenti, Ceo della Global Partnership for Education. Nel campo dello sport, hanno annunciato la loro prima partnership con AssiSport Alto Adige, un'organizzazione non profit della provincia di origine di Sinner, l'Alto Adige, che supporta i giovani atleti offrendo finanziamenti, tutoraggio e opportunità di sviluppo. "Lo sport è parte integrante della cultura e dell'identità della nostra regione e siamo orgogliosi che Jannik ci rappresenti sulla scena internazionale. Sostenere i giovani atleti e dare accesso allo sport ai bambini è sempre stato al centro della nostra missione. Unire le forze con la Fondazione Jannik Sinner segna un importante passo avanti, che ci consente di ampliare i nostri impegni e creare ancora più opportunità per le prossime generazioni", ha dichiarato Giovanni Podini, Presidente di AssiSport Alto Adige. "L'istruzione moltiplica le possibilità, aprendo porte e opportunità che plasmano le vite individuali, le comunità e le economie. Attraverso la Fondazione, vogliamo estendere queste stesse opportunità ai bambini di tutto il mondo. Sostenere GPE è un primo passo importante in questa missione, e collaborare con AssiSport Alto Adige ci permette di restituire qualcosa alla comunità che ha plasmato il percorso di Jannik", ha affermato Christina Tauber, Direttrice della Fondazione Jannik Sinner. La Fondazione esprime inoltre la sua gratitudine ai suoi partner fondatori: Gucci, Rolex, Nike e Head, per il loro prezioso supporto fin dall'inizio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)