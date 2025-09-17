giovedì 18 Settembre 2025
La Puglia cresce e attrae investimenti, un focus in Fiera del Levante a Bari

(Adnkronos) – La Puglia è una regione che vuole crescere e che vuole colmare i divari presenti e dovuti a un ritardo in termini di sviluppo. È quanto emerso dal seminario intitolato "Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future", organizzato nell'ambito della Fiera del Levante a Bari, da cui sono emersi i dati più che lusinghieri sulla partecipazione ai bandi aperti per le imprese sulla programmazione 2021-2027. "https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/09/SERVIZIO_puglia_fiera_levante.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

