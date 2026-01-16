La Spezia, studente accoltellato in classe da compagno: è gravissimo

- Advertisement -

(Adnkronos) – Uno studente italiano, di origine straniera, è stato accoltellato da un altro studente. E' successo questa mattina all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane, soccorso da 118 e Croce Rossa è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia di Stato.

