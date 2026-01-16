cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
La Spezia, studente accoltellato in classe da compagno: è gravissimo

Redazione
(Adnkronos) – Uno studente italiano, di origine straniera, è stato accoltellato da un altro studente. E' successo questa mattina all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il giovane, soccorso da 118 e Croce Rossa è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea. Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla polizia di Stato. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

