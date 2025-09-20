sabato 20 Settembre 2025
Latina, omicidio Campo Boario: fermata una donna, aveva lavorato come badante per la vittima

Redazione

(Adnkronos) – Una donna è stata fermata in relazione all'omicidio di una 63enne avvenuto giovedì a Latina. La donna aveva lavorato saltuariamente, per pochi mesi, come badante in casa della vittima. I poliziotti della Squadra Mobile, intervenuti nell’abitazione in via Muzio Scevola insieme agli specialisti della Polizia Scientifica e al pm Martina Taglione, hanno sentito numerosi testimoni ed effettuato indagini di natura tecnica.  Sulla base delle dichiarazioni assunte dalle persone vicine alla 63enne, affetta da una grave patologia invalidante, si è arrivati alla donna successivamente fermata, la quale tra l’altro presentava una fasciatura a un dito della mano, riferendo di essersi ferita il giorno precedente durante il lavoro di addetta alle pulizie in un negozio. Le dichiarazioni gravemente indiziarie e discordanti con quelle rese dagli altri testimoni e con quanto emerso dai riscontri effettuati hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di adottare un provvedimento restrittivo. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati anche alla ricostruzione del movente del gesto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

