Laver Cup, la guida: squadre, programma, format e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna la Laver Cup. Oggi, venerdì 19 settembre, comincia la nuova edizione del torneo di tennis a squadre che, ispirato alla Ryder Cup di golf, contrappone il Team Europe, che potrà contare sul nuovo numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che ha sorpassato Jannik Sinner in testa al ranking Atp, al Team World. Si gioca negli Stati Uniti, al Chase Center di San Francisco, in California dal 19 fino al 21 settembre. La competizione, inaugurata nel 2017, ha uno storico nettamente a favore del Team Europe. Nelle precedenti sette edizioni, che hanno visto protagonisti, tra gli altri, Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, i tennisti europei hanno trionfato cinque volte, con quelli provenienti dal resto del mondo che hanno conquistato soltanto tre vittorie. L'ultima edizione, quella 2024, è stata tra le più combattute, con il Team Europe che si è imposto 13-11. Ecco le squadre con i tennisti partecipanti e i capitani, il format, il programma e dove vederla in tv e streaming. Il Team Europe sarà capitanato dal francese Yannick Noah, che succederà a Bjorn Borg sulla panchina europea, mentre su quella del Team World ci sarà il debutto di Andre Agassi. Ecco le due squadre:

Team Europe

Capitano: Yannick Noah Vice-capitano: Tim Henman Giocatori: Carlos Alcaraz (n. 1 Atp) Alexander Zverev (n. 3) Holger Rune (n. 11) Casper Ruud (n. 12) Jakub Mensik (n. 17) Flavio Cobolli (n. 25)

Team World

Capitano: Andre Agassi Vice-capitano: Pat Rafter Giocatori: Taylor Fritz (n. 5) Francisco Cerundolo (n. 21) Frances Tiafoe (n. 29) Alex Michelsen (n. 32) Joao Fonseca (n. 42) Reilly Opelka (n. 63). Nei tre giorni di Laver Cup, da oggi, venerdì 19 settembre a domenica 21, si terranno due sessioni per ogni giornata, divise in diurna serale e una finale la domenica. Alle vittorie di ogni giornata viene assegnato un punteggio diverso: 1 punto per le vittorie del venerdì, 2 per quelle del sabato e 2 per quelle della domenica. Obiettivo è raggiungere quota 13 punti, soglia che permette di vincere il trofeo. In caso di parità a 12 sarà decisivo un doppio, chiamato 'The Decider'. Ecco il programma completo:

Venerdì 19 settembre

Sessione diurna (1:00 pm, ora locale): due match singolari Sessione serale (7:00 pm, ora locale): due partite, con almeno un doppio

Sabato 20 settembre

Sessione diurna: due match singolari Sessione serale: un singolare e un doppio

Domenica 21 settembre

Sessione unica (inizio alle 12:00 pm, ora locale): uno o due singolari e un doppio La Laver Cup 2025 sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport. Sarà possibile seguire le partite del torneo anche in streaming su Discovery+, mentre contenuti speciali saranno pubblicati sul sito ufficiale del torneo iscrivendosi come 'Laver Cup Insider'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)