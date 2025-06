Lba Finals, Virtus Bologna-Germani Brescia: date, orari e programmazione tv

(Adnkronos) –

Virtus Bologna e Germani Brescia sono le due squadre che si sfideranno in una finale inedita per vincere lo scudetto del campionato Lba 2024-25. La Virtus ha battuto in semifinale l’Olimpia Milano, conquistando la quinta finale consecutiva. Sarà invece il primo storico epilogo per Brescia, che si presenterà all'appuntamento da grande sfidante dopo aver vinto la Coppa Italia nel 2023. Sui canali e le piattaforme di Warner Bros Discovery andranno in onda tutte le gare delle Lba Finals 2025: i match di Gara-1, Gara-2 e Gara-3 saranno disponibili in diretta in chiaro su Nove e Dmax, in simulcast su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+. La telecronaca sarà affidata a Mario Castelli e Andrea Meneghin, mentre Giulia Cicchinè e Guido Bagatta saranno protagonisti a bordocampo con analisi e interviste pre e post-partita. Ecco la programmazione televisiva delle Lba Finals 2025:

Gara-1 Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia: giovedì 12 giugno alle 20:30 su NOVE, DMAX, EUROSPORT 2 e Discovery+

Gara-2 Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia: sabato 14 giugno alle 20.30 su NOVE, DMAX, EUROSPORT 2 e Discovery+

Gara-3 Germani Brescia-Virtus Segafredo Bologna: martedì 17giugno alle 20.30 su NOVE, DMAX, EUROSPORT 2 e Discovery+

Eventuale Gara-4 giovedì 19 giugno

Eventuale Gara-4 giovedì 19 giugno

Eventuale Gara-5 domenica 22 giugno