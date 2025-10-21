cityfood
cityeventi
martedì 21 Ottobre 2025
Top News

Leao, due gol non bastano per Cassano: “Partita inguardabile”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Antonio Cassano attacca ancora Rafa Leao. Nonostante i due gol segnati dall'attaccante portoghese nella sfida contro la Fiorentina, che hanno permesso al Milan di vincere 2-1 e portarsi al primo posto in classifica a 16 punti, l'ex calciatore, tra le altre, proprio di rossoneri e Inter ha rincarato la dose contro quello che da tempo ormai è uno dei suoi bersagli preferiti. "I giornalisti incompetenti danno 7 a Nico Paz che ha vinto da solo contro la Juventus e 7,5 a Leao, che ha la stampa a favore, e ha fatto una partita inguardabile a parte i gol", ha detto Cassano a Viva El Futbol commentando Milan-Fiorentina, che poi ha cominciato anche a fare paragoni"Leao a Greenwood (ex attaccante del Manchester United ora al Marsiglia, ndr) non gli pulisce nemmeno il piede destro, che lui invece usa solo per calciare i rigori".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap