martedì 6 Gennaio 2026
Top News

Lecce-Roma 0-1, il match in diretta

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Lecce e Roma si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A oggi 6 gennaio 2026. I capitolini hanno 33 punti, i pugliesi sono a quota 17. La Roma è reduce dalla vittoria per 3-1 sul Genoa, mentre il Lecce ha conquistato un punto sul campo della Juventus.  Nel prossimo turno, la Roma ospiterà il Sassuolo. Il Lecce riceverà il Parma. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

