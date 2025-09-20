sabato 20 Settembre 2025
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell’unità

(Adnkronos) – Il primo giorno del raduno della Lega di Pontida si è concluso all’insegna dell’unità. Numerose le presenze, quasi un migliaio di persone erano presenti per accogliere il vicesegretario Roberto Vannacci, il ministro all’Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, e il segretario federale della Lega Giovani, Luca Toccalini. Presente a sorpresa anche il leader Matteo Salvini, precedentemente non previsto per leggeri problemi di salute, ma che è stato accolto al grido di “C’è solo un capitano”. Cori anche per Vannacci: “C’è solo un generale”. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)

