Lega rilancia i nuovi manifesti per il dl sicurezza: dopo l’Ia, ecco Salis e le ‘scippatrici vere’

Redazione

(Adnkronos) – Riparte la campagna della Lega a sostegno del decreto sicurezza, "dopo la censura decisa arbitrariamente dal Comune di Roma poche settimane fa. Dato che il Campidoglio contestava la presenza di immagini generate con l’intelligenza artificiale, i nuovi manifesti diffusi nella capitale utilizzano immagini vere. In una c’è la parlamentare Ilaria Salis, nell’altra appare 'lady scippo', la borseggiatrice seriale di origini croate di cui hanno parlato i media", spiega una nota della Lega. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

