domenica 4 Gennaio 2026
Leggenda Venus Williams: giocherà agli Australian Open a 45 anni (con wild card)

(Adnkronos) –
Venus Williams torna in campo agli Australian Open per fare (di nuovo) la storia. A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagione a Melbourne: "Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di gareggiare – le sue parole ai canali ufficiali del torneo -. Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per la mia carriera". 
Venus Williams ha vinto in carriera 7 Slam (tra cui 5 Wimbledon), ma non è mai riuscita ad agguantare il trionfo in Australia. A Melbourne, i suoi massimi risultati sono le finali del 2003 e del 2017. In ogni caso, stabilirà un record, visto che a 45 anni diventerà la donna più 'anziana' nel main draw
(superando la giapponese Kimiko Date).   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

