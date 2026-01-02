L’Fbi ha sventato un attacco Isis a Capodanno in North Carolina

- Advertisement -

(Adnkronos) –

L’Fbi ha reso noto di aver sventato un potenziale attentato terroristico previsto per la notte di Capodanno in North Carolina. Secondo quanto riferito su X dall’agenzia federale, il sospetto era "direttamente ispirato" dall’Isis. Il direttore dell’agenzia, Kash Patel, ha ringraziato sui social i partner coinvolti, affermando che il loro intervento "ha senza dubbio salvato delle vite".

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)