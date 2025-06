Libero mail in down, problemi con la posta elettronica: gli aggiornamenti

(Adnkronos) –

Problemi in corso con Libero mail. Oggi, mercoledì 11 giugno, il servizio di posta elettronica è in down. I problemi sono stati segnalati dagli utenti questa mattina e stanno proseguendo ancora ora. "Il servizio Libero Mail non è al momento raggiungibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero", questo il messaggio che compare non appena si prova ad accedere alla propria posta elettronica di LiberoMail. Libero è un portale italiano, di proprietà di Italiaonline, nato come sito di assistenza agli utenti nella configurazione della posta elettronica. Come hanno scritto gli utenti sulla piattaforma X (ex Twitter), sono stati segnalati problemi anche con Virgilio Mail, che riporta lo stesso messaggio di Libero. E come accade solitamente, la conferma arriva anche dai feedback inviati dagli utenti al portale Downdetector. "Le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con Libero", si legge. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)