mercoledì 7 Gennaio 2026
Top News

Lotteria Italia 2026, premio speciale da 300mila euro: il biglietto vincente

Redazione
(Adnkronos) – Assegnato il premio speciale da 300mila euro al primo biglietto vincente della Lotteria Italia 2026. Il biglietto è il numero M291089 ed è stato venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Il biglietto è stato estratto durante lo speciale Affari Tuoi in onda stasera su Raiuno.
 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

