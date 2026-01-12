(Adnkronos) – Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ramallah. Lo riportano i media palestinesi. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa Abbas si sta sottoponendo a controlli medici "di routine" presso l'ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in Cisgiordania.
“Mahmoud Abbas ricoverato d’urgenza in ospedale a Ramallah”
