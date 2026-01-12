cityfood
lunedì 12 Gennaio 2026
“Mahmoud Abbas ricoverato d’urgenza in ospedale a Ramallah”

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Il presidente dell'Autorità palestinese Mahmoud Abbas, 90 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Ramallah. Lo riportano i media palestinesi.  Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa Abbas si sta sottoponendo a controlli medici "di routine" presso l'ospedale arabo Istishari nella città di Ramallah, in Cisgiordania. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

